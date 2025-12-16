PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.12.2025
17.21 Uhr "Wadersloh-Liesborn. Brand einer Scheune"

Warendorf (ots)

Am Sonntag (14.12.2025) kam es gegen 13:00 Uhr zum Brand einer Scheune. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6178972

Die Ermittlungen an der Brandstelle ergaben keine Hinweise auf eine mögliche fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Die Brandursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:50

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Bankmitarbeiter - Keine Karten oder PIN-Codes herausgeben

    Warendorf (ots) - In den vergangenen Tagen sind vermehrt Hinweise zu falschen Bankmitarbeitern bei uns eingegangen. Unter anderem haben sich Betrüger in Sendenhorst und Warendorf am Telefon als Mitarbeiter von Geldinstituten ausgegeben. Sie behaupteten, dass vermeintlich Zahlungen vorgenommen seien. Wäre das nicht der Fall, schienen die EC-Karten defekt zu sein und ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:41

    POL-WAF: Beckum. Sicherheitsleistung nach Fahrt unter Betäubungsmitteln erhoben

    Warendorf (ots) - Am Montag (15.12.2025) um 12.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Holtmarweg in Beckum einen Autofahrer. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 35-Jährigen aus Polen. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum beim dem Mann. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:40

    POL-WAF: Beckum. Geparkten Ford beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Montag (15.12.2025) in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.05 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Grevenbrede in Beckum ein schwarzer Ford C-Max hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren