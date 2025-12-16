POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.12.2025
17.21 Uhr "Wadersloh-Liesborn. Brand einer Scheune"
Warendorf (ots)
Am Sonntag (14.12.2025) kam es gegen 13:00 Uhr zum Brand einer Scheune. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6178972
Die Ermittlungen an der Brandstelle ergaben keine Hinweise auf eine mögliche fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Die Brandursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell