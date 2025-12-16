Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.12.2025

17.21 Uhr "Wadersloh-Liesborn. Brand einer Scheune"

Warendorf (ots)

Am Sonntag (14.12.2025) kam es gegen 13:00 Uhr zum Brand einer Scheune. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6178972

Die Ermittlungen an der Brandstelle ergaben keine Hinweise auf eine mögliche fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Die Brandursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

