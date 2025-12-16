POL-WAF: Beckum. Geparkten Ford beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Montag (15.12.2025) in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.05 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Grevenbrede in Beckum ein schwarzer Ford C-Max hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
