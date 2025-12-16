Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Montag (15.12.2025) um 11.20 Uhr kam es in Ahlen im Kreisverkehr "Europakreisel" / Dolberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr (Europakreisel) und wollte in die Dolberger Straße abbiegen. Sie musste verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihr fahrender 27-jähriger Ahlener fuhr der 61-Jährigen auf. Die Frau wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

