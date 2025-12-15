Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt

Warendorf (ots)

Am Freitag (12.12.2025) um 10 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Henry-Dunant-Weg in Ahlen einen 21-jährigen Ahlener in seinem Pkw.

Ebenfalls am Freitag (12.12.2025) um 21.50 Uhr wurde in Beckum auf der Straße An der Wersemühle ein 24-Jähriger aus Beckum kontrolliert. Hier hatten Zeugen das Fahrzeug telefonisch bei der Polizei gemeldet, da der Fahrer immer wieder auf die Gegenfahrspur gefahren war.

In Oelde wurde am Samstag (13.12.2025) um 1.45 Uhr auf dem Kurenholtweg ein 22-Jähriger aus Münster mit seinem Auto überprüft.

Am Samstag (13.12.2025) fiel um 18 Uhr ein 28-jähriger Beckumer bei einer Verkehrskontrolle auf.

Bei allen Fahrern ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Die eingesetzten Beamten ordneten die Entnahme von Blutproben an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell