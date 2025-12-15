POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein mit nicht versichertem Auto unterwegs
Warendorf (ots)
Am Freitag (12.12.2025) um 23 Uhr kontrollierten Polizisten den Fahrer eines Smart auf der Dolberger Straße in Ahlen. Am Steuer saß ein 64-Jähriger aus Hamm. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest dass der Pkw nicht mehr zugelassen und der Hammenser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.
