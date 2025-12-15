Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Person in Zug festgenommen

Warendorf (ots)

Am Samstag (13.12.2025) gegen 12.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei eine männliche Person, die im Zug zwischen Oelde und Ahlen mit einer Schusswaffe hantiert haben sollte. Die eingesetzten Polizisten konnten den Mann im Bahnhof Ahlen in einem Zugabteil sitzend antreffen. Andere Fahrgäste hatten das Abteil bereits verlassen. Den Einsatzkräften gelang es den Mann widerstandlos festzunehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine schwarze Spielzeugpistole. Bei der Person handelte es sich um einen 33-Jährigen aus dem Bereich Paderborn. Da er einen stark verwirrten Eindruck auf die Beamten machte, wurden ein Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Ahlen hinzugezogen. Anschließend wurde der 33-Jährige in eine Fachklinik gebracht. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

