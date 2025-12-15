Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Warendorf (ots)

Am Sonntag (14.12.2025) um 19.10 Uhr kam es in Beckum im Marienpark an der Poststraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Beckumer ging mit seinem Hund im Marienpark spazieren. Er wurde hierbei von einem unbekannten Mann auf einem E-Scooter angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer des E-Scooters flüchtete. Er soll circa 16 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Er hatte blonde Haare und war dunkel gekleidet. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

