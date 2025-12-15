Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag (14.12.2025) um 11.35 Uhr kam es in Warendorf-Hoetmar an der Kreuzung K 1 / K 20 zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige aus Zülpich befuhr mit ihrem Pkw die K 1 aus Richtung Enniger kommend. Ein 85-jähriger Ennigerloher fuhr mit seinem Fahrzeug auf der K 20 aus Richtung Hoetmar kommend in Richtung Westkirchen. Ihm entgegen kam ein 84-Jähriger aus Warendorf mit seinem Auto. Zunächst kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen der 22-Jährigen und des Ennigerlohers. Durch den Unfall wurde der Pkw der Frau gegen das Auto des Warendorfers geschleudert. Die drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für den 84-Jährigen reichte eine Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort aus. Die Zülpicherin und der 85-Jährige wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 55.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung musste zeitweise für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

