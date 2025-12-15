PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag (14.12.2025) um 11.35 Uhr kam es in Warendorf-Hoetmar an der Kreuzung K 1 / K 20 zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige aus Zülpich befuhr mit ihrem Pkw die K 1 aus Richtung Enniger kommend. Ein 85-jähriger Ennigerloher fuhr mit seinem Fahrzeug auf der K 20 aus Richtung Hoetmar kommend in Richtung Westkirchen. Ihm entgegen kam ein 84-Jähriger aus Warendorf mit seinem Auto. Zunächst kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen der 22-Jährigen und des Ennigerlohers. Durch den Unfall wurde der Pkw der Frau gegen das Auto des Warendorfers geschleudert. Die drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für den 84-Jährigen reichte eine Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort aus. Die Zülpicherin und der 85-Jährige wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 55.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung musste zeitweise für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren