Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Reihenhaus

Warendorf (ots)

Am Samstag (13.12.2025) in der Zeit von 21.15 Uhr bis 22.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Uentroper Straße in Ahlen-Dolberg ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

