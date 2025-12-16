Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kind bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag (15.12.2025) um 7.25 Uhr kam es an der Kreuzung Walstedder Straße / Brahmsweg in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriges Mädchen aus Ahlen fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Brahmsweg und beabsichtigte die Walstedder Straße in Richtung Straußstraße zu queren. Eine 32-jährige Ahlenerin fuhr auf der Walstedder Straße in Richtung stadtauswärts. Es kam zum Zusammenstoß wobei das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell