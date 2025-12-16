PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Grauen Polo angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag (15.12.2025) in der Zeit von 20 Uhr bis 23 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Robert-Koch-Straße in Ahlen ein VW Polo beschädigt. Der Schaden entstand an der rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

