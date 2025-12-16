Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag (15.12.2025) um 14.30 Uhr kam es in Ahlen an der Einmündung B 58 / L 811 zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die L 811 und bog an der Einmündung nach links in Richtung Ahlen ab. Ein 21-Jähriger (ebenfalls aus Ahlen) fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der B 58 in Richtung Ahlen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell