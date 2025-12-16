Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Sicherheitsleistung nach Fahrt unter Betäubungsmitteln erhoben

Warendorf (ots)

Am Montag (15.12.2025) um 12.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Holtmarweg in Beckum einen Autofahrer. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 35-Jährigen aus Polen. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum beim dem Mann. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen ein. Weiterhin erhoben die Einsatzkräfte bei ihm eine Sicherheitsleistung.

