Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Bankmitarbeiter - Keine Karten oder PIN-Codes herausgeben

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen sind vermehrt Hinweise zu falschen Bankmitarbeitern bei uns eingegangen.

Unter anderem haben sich Betrüger in Sendenhorst und Warendorf am Telefon als Mitarbeiter von Geldinstituten ausgegeben. Sie behaupteten, dass vermeintlich Zahlungen vorgenommen seien. Wäre das nicht der Fall, schienen die EC-Karten defekt zu sein und müssten überprüft oder zerstört werden. Dafür benötige man den PIN. Eine Mitarbeiterin würde vorbeikommen, die EC-Karten abholen und sich um das vermeintliche Problem kümmern.

   - KEINE BANK und KEIN GELDINSTITUT schickt Mitarbeiter los, um 
     EC-/Kreditkarten und PIN-Nummern abzuholen.
   - Geben Sie niemals persönliche Daten an Dritte weiter - auch 
     keine PIN- oder TAN-Nummern.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht verbinden! Sind Sie unsicher, 
     legen Sie unbedingt auf und rufen Sie Ihre Bank selbstständig an
     und hinterfragen Sie die Situation.

Weitere Infos - auch zum Thema falscher Amtsträger - gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

