POL-WAF: Kreis Warendorf. Änderungen der Sprechzeiten der Bezirksdienste ab dem 01. Januar 2026

Zum 01. Januar 2026 werden die Bürgersprechstunden der Bezirksdienstbeamten in den Wachbereichen Warendorf, Ahlen und Oelde angepasst.

Durch die Änderungen entfallen die Sprechstunden am jeweils 1. Samstag im Monat in den Orten: Albersloh, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst und Telgte.

Die dann gültigen Sprechstunden sind unten ersichtlich.

Die Zeiten finden Sie auch hier: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/der-bezirksdienst-1

Sendenhorst: Montag von 9 Uhr bis 11 Uhr und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr

Albersloh: Donnerstag von 9 Uhr bis 11 Uhr

Drensteinfurt, Walstedde: Dienstag von 9 Uhr bis 11 Uhr und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr

Beelen: Montag von 10 Uhr bis 11 Uhr und Donnerstag von 16 bis 17 Uhr

Sassenberg, Füchtorf: Montag von 12 Uhr bis 13 Uhr und Donnerstag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Telgte, Westbevern, Westbevern-Vadrup: Montag von 10 Uhr bis 12 Uhr und Donnerstag von 17 Uhr bis 18 Uhr

Ostbevern: Montag von 8 Uhr bis 9 Uhr und Donnerstag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Everswinkel, Alverskirchen: Montag von 13 Uhr bis 14 Uhr und Donnerstag von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Ennigerloh, Enniger, Westkirchen, Ostenfelde: Montag von 10 Uhr bis 12 Uhr und Donnerstag von 16 Uhr bis 18 Uhr

Die entfallenen Zeitkontingente in den Sprechstunden kommen den Bürgern durch anderweitige Präsenz der Bezirksdienstbeamten an Wochentagen zugute.

