POL-WAF: Sassenberg. Unfall mit zwei verletzten Personen

Warendorf (ots)

Am Dienstag (16.12.2025) um 14.30 Uhr kam es auf der Graf-Galen-Straße in Sassenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Pkw die Graf-Galen-Straße stadteinwärts. Während der Fahrt verlor der Mann das Bewusstsein. Die Beifahrerin (eine 61-Jährige ebenfalls aus Sassenberg) versuchte die Lenkung zu übernehmen, konnte aber einen Zusammenstoß mit einem am Fahrbahrand geparkten Pkw nicht verhindern. Beide Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für ungefähr 30 Minuten voll gesperrt.

