POL-WAF: Warendorf. Geparkten weißen Transporter angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Montag (15.12.2025) 14 Uhr bis Dienstag (16.12.2025) 14 Uhr wurde ein an der Barentiner Straße in Warendorf geparkter weißer Opel Vivaro hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
