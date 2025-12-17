PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Warendorf. Geparkten weißen Transporter angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Montag (15.12.2025) 14 Uhr bis Dienstag (16.12.2025) 14 Uhr wurde ein an der Barentiner Straße in Warendorf geparkter weißer Opel Vivaro hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  • 17.12.2025 – 08:41

    POL-WAF: Warendorf. Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (16.12.2025) um 7.50 Uhr kam es auf der B 64 in Warendorf-Müssingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die B 64 aus Telgte kommend. Vor ihm befanden sich ein 59-Jähriger und eine 30-Jährige (beide aus Münster) mit ihren Autos. An der Ampelkreuzung Müssingen bremsten die beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt ab. Der 26-Jährige fuhr auf den Pkw des ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:40

    POL-WAF: Sassenberg. Unfall mit zwei verletzten Personen

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (16.12.2025) um 14.30 Uhr kam es auf der Graf-Galen-Straße in Sassenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Pkw die Graf-Galen-Straße stadteinwärts. Während der Fahrt verlor der Mann das Bewusstsein. Die Beifahrerin (eine 61-Jährige ebenfalls aus Sassenberg) versuchte die Lenkung zu übernehmen, konnte aber einen Zusammenstoß mit einem am ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:39

    POL-WAF: Ahlen. Opel Corsa angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Montag (15.12.2025) 18 Uhr bis Dienstag (16.12.2025) 6 Uhr wurde ein an der Hammer Straße in Ahlen geparkter brauner Opel Corsa an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
