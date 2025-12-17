POL-WAF: Ahlen. Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs
Warendorf (ots)
Am Dienstag (16.12.2025) um 20 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen den Fahrer eines Pkw. Bei der Überprüfung des 39-Jährigen aus Fröndenberg stellten die Beamten fest, das der Mann keinen gültigen Führerschein besaß. Sie untersagten dem Fröndenberger die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell