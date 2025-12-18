PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ahlen. Blauen Golf angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Dienstag (16.12.2025) 16 Uhr bis Mittwoch (17.12.2025) 5.30 Uhr wurde an der Straße Im Kühl in Ahlen ein geparkter VW Golf an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

