POL-VIE: Tönisvorst: Lkw muss nach schwerem Verkehrsunfall geborgen werden - Bus flüchtig

Tönisvorst (ots)

Gestern gegen 14:30 Uhr kam es auf der Stiegerheide in Tönisvorst zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Beteiligten. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Stiegerheide in Fahrtrichtung Kempen. Ein ihm entgegenkommender Bus überfuhr offenbar die Fahrbahnmarkierung, die die Fahrspuren trennt. Um einen Zusammenstoß mit dem Bus zu verhindern, wich der 51-Jährige mit seinem Lkw auf den Grünstreifen aus. Da der Lkw mit Kies beladen war, war es dem 51-jährigen Lkw-Fahrer nicht mehr möglich, auf die Fahrspur zurückzukehren. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Baum, dabei wurde der 51-Jährige verletzt. Ein Zeuge hat den Unfall beobachtet und kann bestätigen, dass sich der Bus teilweise auf der Gegenfahrbahn befunden hat. Haben Sie den Unfall gesehen oder befanden Sie sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus auf der Stiegerheide? Melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat in Willich unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (1124)

