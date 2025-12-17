Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Unfall zwischen zwei Radfahrern- einer leicht verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Dienstag, den 16. Dezember, gegen 05:45 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrenden auf der Stiegstraße/ Westwall. Die 55-jährige Brüggenerin missachtete die Vorfahrt des 61-jährigen Brüggener. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 55-jährige Brüggenerin stürzte und sich dabei leicht verletzte. Hier nochmal der Appell von der Polizei: Besonders in der dunklen Jahreszeit gilt, viel hilft viel. Nutzen Sie nicht nur das vorhandene Licht am Fahrrad, sondern nutzen Sie auch reflektierende Kleidung oder Accessoirs (Mützen, Taschen, etc). /js (1121)

