Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Unfall auf der Straße Onnert - Insassen flüchtig

Nettetal (ots)

Am 16.12.2025 kam es gegen 21:45 Uhr in Nettetal auf der Straße Onnert in einer Kurve zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw. In der Folge stieß das Fahrzeug zunächst gegen ein Verkehrszeichen und kam anschließend an einem privaten Zaun zum Sillstand. Der Zaun wurde hierbei ebenfalls beschädigt. Das Unfallfahrzeug sowie weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich fünf Personen in dem Fahrzeug befunden. Alle Insassen entfernten sich zunächst nach dem Unfall fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Person angetroffen werden. Gesucht werden noch ein Mann mit südländischem Erscheinungsbild, bekleidet mit einem Oberteil in Tarnfarben sowie eine Frau mit Pelzmantel und schwarzen, hohen Schuhen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass ein weiterer PKW mit heller Lackierung in den Sachverhalt involviert war. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, den geflüchteten Personen oder dem weitern PKW haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden (02162/377-0). /rb (1119)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

