Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Brand zweier Gewerbehallen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Gegen kurz nach 08.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Dienstag zu einem Brand auf der Willicher Straße gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl einer Gewerbehalle bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auf eine zweite Halle über. Angrenzende Häuser wurden evakuiert, und die Anwohner wurden bis auf weiteres durch die Stadt Tönisvorst betreut. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Die Brandursache konnte bislang noch nicht eindeutig ermittelt werden. Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 1 in Dülken geführt. Unterstützend wird ein Brandsachverständiger in die Ermittlungen eingebunden. /wg (1117)

