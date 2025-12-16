Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Verdächtiges Paket in Verwaltungsgebäude löst Polizeieinsatz aus

Brüggen-Bracht (ots)

Am Dienstagnachmitttag wurde der Polizei gegen 15:15 Uhr ein verdächtiges Paket im Brachter Verwaltungsgebäude der Gemeinde Brüggen gemeldet. Da eine Gefahr nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden konnte, wurde der Bereich an der Marktstraße abgesperrt und das Gebäude, in dem sich auch die Volksbank-Filiale befindet, geräumt. Experten der Polizei untersuchten das Paket und konnten schnell Entwarnung gegeben, so dass alle Maßnahmen schnell wieder aufgehoben werden konnten. /wg (1118)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell