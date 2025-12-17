PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Unfall mit einer schwerverletzen 57-Jährigen

Tönisvorst (ots)

Am Montagnachmittag, 16.12.2025, ereignete sich gegen 15:00 Uhr an der Einmündung Südring/Stockweg in Tönisvorst ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw den Stockweg in Fahrtrichtung Südring. Beim Linksabbiegen auf den Südring übersah er eine 57-jährige Frau, die mit ihrem Fahrzeug den Südring in Richtung Vorst befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 57-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. /rb (1120)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

