Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Unfall mit einer schwerverletzen 57-Jährigen

Tönisvorst (ots)

Am Montagnachmittag, 16.12.2025, ereignete sich gegen 15:00 Uhr an der Einmündung Südring/Stockweg in Tönisvorst ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw den Stockweg in Fahrtrichtung Südring. Beim Linksabbiegen auf den Südring übersah er eine 57-jährige Frau, die mit ihrem Fahrzeug den Südring in Richtung Vorst befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 57-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. /rb (1120)

