Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand auf einer Baustelle- Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am Dienstag, dem 16. Dezember, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brand eines Styroporhaufens auf einer Baustelle am Josefring. Die Baustelle ist videoüberwacht. Demnach wurde die Tat möglichweise aufgezeichnet. Haben Sie Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen? Melden Sie sich bei Hinweisen bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1122)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

