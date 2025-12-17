POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Brand auf einer Dachterrasse - keine Verletzten
Tönisvorst-St.Tönis (ots)
Am Dienstagabend, 16.12.2025, gegen 22:00 Uhr kam es zum Brand auf einer Dachterrasse in Tönisvorst, Pastorsbusch. Dabei wurden das Dach der Terrasse sowie ein Teil des Mobiliars beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer hat etwas beobachtet? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0/nt (1123)
