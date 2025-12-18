PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (17.12.2025) um 22.30 Uhr kontrollierten Polizisten bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen einen Autofahrer. Hierbei stellten die Beamten fest das der 27-Jährige aus Brake keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Sie untersagtem dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

