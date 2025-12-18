POL-WAF: Ahlen. Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - In der Zeit von Dienstag (16.12.2025) 16 Uhr bis Mittwoch (17.12.2025) 5.30 Uhr wurde an der Straße Im Kühl in Ahlen ein geparkter VW Golf an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

