Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. In Einfamilienhaus eingebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Freitag, 19.12.2025, zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Elker in Beckum ein. Der oder die Täter durchwühlten die Wohnräume und stahlen eine Gelkassette. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

