POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (18.12.2025) gegen 19 Uhr kam es auf der Gänsestraße in Warendorf-Freckenhorst zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Gänsestraße in Richtung stadteinwärts. Hier kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizisten ...

