POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes
Warendorf (ots)
Aufgrund der Schließung des Rathauses Ennigerloh fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes am Montag (29.12.2025) aus. Die nächste Sprechstunde findet am Montag, 05.01.2026, von 10 Uhr bis 12 Uhr statt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell