POL-WAF: Harsewinkel-Greffen/Sassenberg. Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete auffällige Fahrweise
Warendorf (ots)
Am Samstag, 20.12.2025 meldete ein aufmerksamer kurz nach Mitternacht einen Autofahrer, der zu schnell und mit Schlangenlinien auf der B 513 zwischen Greffen und Sassenberg unterwegs war. Polizisten hielten den 47-Jährigen an, der erkennbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest war positiv. Die Einsatzkräfte ließen dem Sassenberg eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
