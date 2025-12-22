PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Harsewinkel-Greffen/Sassenberg. Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete auffällige Fahrweise

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.12.2025 meldete ein aufmerksamer kurz nach Mitternacht einen Autofahrer, der zu schnell und mit Schlangenlinien auf der B 513 zwischen Greffen und Sassenberg unterwegs war. Polizisten hielten den 47-Jährigen an, der erkennbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest war positiv. Die Einsatzkräfte ließen dem Sassenberg eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

