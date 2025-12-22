POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Fahrradfahrer alkoholisiert gefahren und Passantin belästigt
Warendorf (ots)
Am Samstag, 20.12.2025, 15.05 Uhr belästigte ein alkoholisierter Mann auf der Münsterstraße in Albersloh eine Frau. Diese war mit ihrem Hund unterwegs, als er vor ihr stand und den Weg versperrte. Dabei hielt der Münsteraner eine Flasche Wodka in der Hand. Passanten halfen der 45-Jährigen, woraufhin der 53-Jährige mit seinem Fahrrad in Richtung der Bushaltestelle Adolfshöhe fuhr. Alarmierte Polizisten kontrollierten den Münsteraner wenig später, der absolut fahruntüchtig war. Deshalb ließen sie dem Tatverdächtigen Blutproben entnehmen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell