Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Fahrradfahrer alkoholisiert gefahren und Passantin belästigt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.12.2025, 15.05 Uhr belästigte ein alkoholisierter Mann auf der Münsterstraße in Albersloh eine Frau. Diese war mit ihrem Hund unterwegs, als er vor ihr stand und den Weg versperrte. Dabei hielt der Münsteraner eine Flasche Wodka in der Hand. Passanten halfen der 45-Jährigen, woraufhin der 53-Jährige mit seinem Fahrrad in Richtung der Bushaltestelle Adolfshöhe fuhr. Alarmierte Polizisten kontrollierten den Münsteraner wenig später, der absolut fahruntüchtig war. Deshalb ließen sie dem Tatverdächtigen Blutproben entnehmen.

