Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Heranwachsender beleidigte Einsatzkräfte und bedrohte Mitarbeiter des Rettungsdienstes

Warendorf (ots)

Polizisten nahmen einen aggressiven Heranwachsenden am Samstag, 20.12.2025 gegen 14.00 Uhr in Oelde in Gewahrsam. Der 20-Jährige war bereits vorher gemeinsam mit einem 19-jährigen Oelder und einer 18-jährigen Puhlheimerin auf der Lange Straße aufgefallen. Hier soll einer der Beteiligten gegen ein Fahrrad getreten haben. Der geschädigte Fahrradbesitzer lief dem Trio daraufhin hinterher. Daraufhin soll der Siegener versucht haben, diesen zu schlagen.

Wenig später auf der Straße Am Ruthenfeld soll ein 67-jähriger Fahrradfahrer von dem Trio attackiert worden sein. Nach dem Oelder sei ein Stein geworfen, sein Paket auf den Boden geschmissen und er geschlagen worden. Der Senior wurde leicht verletzt. Das Trio konnte in der Nähe angetroffen worden und der aggressive Siegener begann unmittelbar die Polizisten zu beleidigen. Die beiden Jüngeren verhielten sich gegenüber den Beamten ruhig. Der 20-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt zum Gewahrsam beleidigte der Heranwachsende die Einsatzkräfte weiterhin und er begann zu spucken. Dabei traf er die Beamten, so dass ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt wurde. Während der weiteren Fahrt versuchte er zu treten und zerbiss die Spuckschutzhaube. Im Gewahrsam angekommen setzte er sein Verhalten fort. Als er sich versuchte, sich selbst zu verletzten, wurde der Rettungsdienst informiert. Die Kräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Zuvor wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt, da er erneut spuckte. Dabei traf er einen Polizisten und eine Rettungssanitäterin. Außerdem bedrohte er das Team des Rettungsdienstes. Gegen den 20-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

