PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Heranwachsender beleidigte Einsatzkräfte und bedrohte Mitarbeiter des Rettungsdienstes

Warendorf (ots)

Polizisten nahmen einen aggressiven Heranwachsenden am Samstag, 20.12.2025 gegen 14.00 Uhr in Oelde in Gewahrsam. Der 20-Jährige war bereits vorher gemeinsam mit einem 19-jährigen Oelder und einer 18-jährigen Puhlheimerin auf der Lange Straße aufgefallen. Hier soll einer der Beteiligten gegen ein Fahrrad getreten haben. Der geschädigte Fahrradbesitzer lief dem Trio daraufhin hinterher. Daraufhin soll der Siegener versucht haben, diesen zu schlagen.

Wenig später auf der Straße Am Ruthenfeld soll ein 67-jähriger Fahrradfahrer von dem Trio attackiert worden sein. Nach dem Oelder sei ein Stein geworfen, sein Paket auf den Boden geschmissen und er geschlagen worden. Der Senior wurde leicht verletzt. Das Trio konnte in der Nähe angetroffen worden und der aggressive Siegener begann unmittelbar die Polizisten zu beleidigen. Die beiden Jüngeren verhielten sich gegenüber den Beamten ruhig. Der 20-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt zum Gewahrsam beleidigte der Heranwachsende die Einsatzkräfte weiterhin und er begann zu spucken. Dabei traf er die Beamten, so dass ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt wurde. Während der weiteren Fahrt versuchte er zu treten und zerbiss die Spuckschutzhaube. Im Gewahrsam angekommen setzte er sein Verhalten fort. Als er sich versuchte, sich selbst zu verletzten, wurde der Rettungsdienst informiert. Die Kräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Zuvor wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt, da er erneut spuckte. Dabei traf er einen Polizisten und eine Rettungssanitäterin. Außerdem bedrohte er das Team des Rettungsdienstes. Gegen den 20-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:02

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Samstag, 20.12.2025, zwischen 16.40 Uhr und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Holunderweg in Beckum ein. Der oder die Täter stahlen aus den Räumen Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:39

    POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Fahrradfahrer alkoholisiert gefahren und Passantin belästigt

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 20.12.2025, 15.05 Uhr belästigte ein alkoholisierter Mann auf der Münsterstraße in Albersloh eine Frau. Diese war mit ihrem Hund unterwegs, als er vor ihr stand und den Weg versperrte. Dabei hielt der Münsteraner eine Flasche Wodka in der Hand. Passanten halfen der 45-Jährigen, woraufhin der 53-Jährige mit seinem Fahrrad in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren