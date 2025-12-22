POL-WAF: Drensteinfurt. Schlangenlinienfahrend vor Streifenwagen gefahren
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 21.12.2025 fuhr gegen 22.20 Uhr ein Autofahrer auffallend langsam und unsicher vor einem Streifenwagen auf der B 58 in Drensteinfurt. Polizisten hielten den 56-jährigen Fahrer an, der laut Atemalkoholtest absolut fahruntüchtig war. Die Beamten ließen dem Münsteraner eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell