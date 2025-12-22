POL-WAF: Beckum. Einbrecher warfen Scheibe ein
Warendorf (ots)
Am Samstag, 20.12.2025, warfen Einbrecher zwischen 18.10 Uhr und 21.00 Uhr eine Fensterscheibe ein, um in das Einfamilienhaus auf der Straße Steinbrink in Beckum einzubrechen. Ob der oder die Täter in dem Gebäude waren, ist ungeklärt. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell