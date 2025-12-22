POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Gegen grauen VW Caddy gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Samstag, 20.12.2025, warfen Einbrecher zwischen 18.10 Uhr und 21.00 Uhr eine Fensterscheibe ein, um in das Einfamilienhaus auf der Straße Steinbrink in Beckum einzubrechen. Ob der oder die Täter in dem Gebäude waren, ist ungeklärt. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

