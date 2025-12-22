POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Gegen grauen VW Caddy gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Samstag, 20.12.2025, zwischen 19.45 Uhr und 21.45 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen VW Caddy, der auf der Straße Wiethagen in Neubeckum stand. Hierbei beschädigte der Flüchtige das Auto an der vorderen Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
