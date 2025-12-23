POL-WAF: Kreis Warendorf. Sophia Maschelski-Werning (SPD) ist neue Vorsitzende des Polizeibeirats der Kreispolizeibehörde Warendorf

Polizei Warendorf

Der Polizeibeirat kam jetzt erstmals nach der Kommunalwahl im September zur konstituierenden Sitzung zusammen.

Der Polizeibeirat ist Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der (Kommunal-) Politik und der Polizei. Auf diese Weise können Anregungen und Wünsche aus der Bevölkerung an die Polizei herangetragen werden. Der Beirat soll das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Bevölkerung, Politik und der Polizei fördern.

In dieser ersten Sitzung der Legislaturperiode wurden Sophia Maschelski-Werning (SPD) zur Vorsitzenden und Ursula Mindermann (Bündnis 90/ Die Grünen) zur Stellvertreterin gewählt. In einem weiteren Tagesordnungspunkt referierte Polizeidirektorin Andrea Mersch-Schneider zu einer Anpassung der Organisation der Kreispolizeibehörde. Aufgrund von neuen Aufgabenzuweisungen und dadurch veränderten Personalzuweisungen wurde die Einrichtung eines zentralen Kriminalkommissariats 4 erforderlich. Der entsprechende Antrag liegt derzeit noch bei der zuständigen Landesoberbehörde zur Zustimmung, diese wurde für die nahe Zukunft in Aussicht gestellt.

Landrat Dr. Olaf Gericke und Mersch-Schneider berichteten weiter über die Kriminalitätsentwicklung und die Verkehrsunfalllage. Insgesamt verlaufen beide Felder vergleichsweise unauffällig. Während die Fallzahlen der Kriminalität bis September des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgingen, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden leicht an. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen, z. B. Elektroscootern, stieg auf 53, von 35 Verkehrsunfällen im Vergleichszeitraum 2024. Zuletzt begegnete die Polizei dieser Entwicklung mit gezielten Kontrollaktionen besonders in den großen Städten des Kreisgebietes.

