POL-WAF: Sendenhorst. Auseinandersetzung zweier Männer in der Innenstadt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein 38-Jähriger nach einem Angriff auf einen Münsteraner in Untersuchungshaft.

Am Freitag, 19.12.2025 soll es gegen 16.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern in der Kirchstraße in Sendenhorst gekommen sein. Sowohl der 38-jährige Sendenhorster als auch der 40-jährigen Münsteraner wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Älteren zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Laut Zeugen soll der 38-Jährige den Älteren mit einem Hammer sowie einem Billardstock attackiert haben. Außerdem soll der Sendenhorster den Münsteraner mit zwei Messern bedroht haben. Polizisten stellten den Hammer sowie den beschädigten Billardstock sicher. Messer wurden nicht aufgefunden. Der 38-jährige Tatverdächtige war alkoholisiert und stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der vorläufig festgenommene 38-Jährige wurde einem Richter am Amtsgericht Ahlen vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr, da der Tatverdächtige bereits wegen einer solchen Tat verurteilt worden war.

