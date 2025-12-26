Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug im Parkhaus aufgebrochen

Darmstadt (ots)

Ein in einem Parkhaus am Friedensplatz geparkter BMW geriet in der Nacht zum Mittwoch (24.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus der Mittelkonsole.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell