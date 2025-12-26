Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schulgebäude im Visier von Einbrechern

Darmstadt (ots)

Eine Schule in der Vogelsbergstraße hatten Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (19.12.) und Donnerstag (25.12.) im Visier. Die Täter drangen durch eine Tür in das Gebäude ein, traten dort eine Tür auf und beschädigten ein Fenster sowie diverses Inventar. Mit einem entwendeten Tablet suchten die ungebetenen Eindringlinge anschließend das Weite.

Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 1500 Euro. Das 1. Polizeirevier hat den Fall übernommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41110 bei den Beamten zu melden.

