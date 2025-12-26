Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Joggerin unsittlich berührt/Wer hat etwas gesehen?

Griesheim (ots)

Eine 29 Jahre alte Joggerin ist am Donnerstag (25.12.), gegen 17.30 Uhr, in der Feldgemarkung in der Nähe des Böllenhofs von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Nach ersten Erkenntnissen hielt er die Frau von hinten fest und berührte sie auf unsittliche Art und Weise. Durch ihre heftige Gegenwehr konnte sich die 29-Jährige schließlich befreien und flüchten.

Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank sein. Er soll Englisch gesprochen haben. Zum Tatzeitpunkt trug der Flüchtige eine graue Arbeiterjacke, eine schwarze Mütze und Handschuhe.

Die Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes. Unter der Rufnummer 06151/969 - 0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell