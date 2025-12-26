PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Schule/Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (23.12.) un Mittwochmittag (24.12.) gewaltsam Zutritt in eine Schule am Potsdamer Platz. Nachdem die ungebetenen Besucher über ein Fenster ins Innere gelangten, brachen sie mehrere Türen auf und beschädigten zudem diverses Eigentum der Schule. Die ungebetenen Besucher entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Laptop und Geld. Nach erster Schätzung hinterließen die Unbekannten durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

