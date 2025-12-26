POL-DA: Bürstadt: Autoscheibe eingeschlagen/Handtasche entwendet
Bürstadt (ots)
Am Dienstag (23.12.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 13.15 und 14.00 Uhr die Scheibe einer Mercedes A-Klasse auf einem Parkplatz in der Wasserwerkstraße ein. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten.
Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.
