Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbrecher haben Einfamilienhaus im Visier

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch (24.12.), in der Zeit zwischen 15.45 und 23.25 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Johann-Stelz-Straße ein und entwendeten anschließend Schmuck. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

