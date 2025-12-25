Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: tödlicher Verkehrsunfall auf der A67

Gemarkung Büttelborn (ots)

Gegen 02:20 Uhr kam es am Donnerstag morgen (25.12.), auf der A 67 zwischen der Anschlussstelle Büttelborn und der Anschlussstelle Groß-Gerau zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 33 Jähriger aus dem Landkreis Groß-Gerau die Fahrbahnen der A67 aus Groß-Gerau kommend in Richtung Klein-Gerau. Dieser wurde letztendlich auf der rechten Fahrspur der Richtungsfahrbahn Norden von einem 63 jährigen PKW Fahrer ebenfalls aus dem Landkreis Groß-Gerau erfasst und tödlich verletzt. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Norden für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen und der PSt Groß-Gerau, sowie mehrere Rettungskräfte und die Feuerwehr Groß-Gerau. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro.

