Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 13-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Eine 13-jährige Fahrradfahrerin ist gestern gegen 07:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Das Mädchen aus Hünxe war mit ihrem Fahrrad auf der Hünxer Straße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße unterwegs. Eine unbekannte Person befuhr mit ihrem Auto ebenfalls die Hünxer Straße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich rechts in die Augustastraße abzubiegen.

Hier touchierte die Person mit ihrem Wagen das Fahrrad der 13-Jährigen. Sie stürzte bei der Kollision zu Boden und verletzte sich leicht.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte das Mädchen vor Ort. Der oder die Fahrerin des Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen "Kastenwagen" handeln.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 251216-0852

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell