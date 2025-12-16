PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Stadtgebiet/Obermarxloh/Walsum: 45-Jährige vermisst - Polizei bittet um Unterstützung

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Mittwochmittag (10. Dezember, 14 Uhr) wird die 45-jährige Zeliha K. vermisst.

In dem nachstehenden Link finden sie die Einzelheiten zum Fahndungsaufruf:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6180769

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offenzuhalten und beim Antreffen von Zeliha K. unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

