POL-WES: Stadtgebiet/Obermarxloh/Walsum: 45-Jährige vermisst - Polizei bittet um Unterstützung

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Mittwochmittag (10. Dezember, 14 Uhr) wird die 45-jährige Zeliha K. vermisst.

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offenzuhalten und beim Antreffen von Zeliha K. unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

