POL-WES: Stadtgebiet/Obermarxloh/Walsum: 45-Jährige vermisst - Polizei bittet um Unterstützung
Duisburg (ots)
Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Mittwochmittag (10. Dezember, 14 Uhr) wird die 45-jährige Zeliha K. vermisst.
In dem nachstehenden Link finden sie die Einzelheiten zum Fahndungsaufruf:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6180769
Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offenzuhalten und beim Antreffen von Zeliha K. unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.
