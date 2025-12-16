Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter entreißt 74-Jähriger die Handtasche (Korrektur)

Moers (ots)

Eine 74-jährige Moerserin stieg am 15.12.2025, gegen 17:05 Uhr, auf der Homberger Straße in Höhe des Scherpenberger Wäldchens aus dem Bus aus und ging die Homberger Straße stadtauswärts.

Kurz nachdem sie ausgestiegen war, schubste eine unbekannte männliche Person sie zu Boden. Der unbekannte Täter entriss der 74-Jährigen die Handtasche und flüchtete fußläufig in Richtung des Spielplatzes auf dem Treibweg und weiter in Richtung Eichenstraße.

Er kann beschrieben werden als ca. 170 cm groß und schlank. Er war schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Kapuze auf dem Kopf.

Die 74-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Tatzusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0 zu melden.

EG/251215-1800

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell