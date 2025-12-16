Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Zeugensuche nach Diebstahl eines Lkw

Sonsbeck (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14.12.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 15.12.2025, 09:00 Uhr kam es zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl auf der Balberger Straße.

Unbekannte Täter entwendeten einen Lkw, der auf einem Feldweg an einem Privatgrundstück geparkt war. Bei dem Lkw handelte es sich um einen Daimler-Benz L 508 DG. Der Lkw war in einem auffälligen Grünton lackiert und mit den historischen Kennzeichen B-P1980H versehen.

Auf der Ladefläche befand sich noch ein verzurrter Kfz-Motor.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

EG/251215-1307

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell