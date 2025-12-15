Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Fahrerin eines E-Scooters bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Xanten (ots)

Eine 16-jährige Xantenerin ist heute (15.12.) gegen 08:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Die 16-Jährige war mit ihrem E-Scooter auf der Straße Alter-Rhein-Weg unterwegs in Richtung Kronemannstraße. An der Einmündung Kronemannstraße beabsichtigte sie nach links in Richtung Lüttinger Straße abzubiegen.

Zeitgleich wollte ein 31-jägriger Pkw-Fahrer aus Xanten, der die Kronemannstraße in Richtung Lüttinger Straße befuhr, an der Einmündung nach links auf die Straße Alter-Rhein-Weg einbiegen.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Hierbei erlitt die 16-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Neben Notarzt und Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eingesetzt.

Dieser flog die Verletzte in eine Duisburger Spezialklinik.

/EG

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell