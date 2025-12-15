POL-WES: Xanten - Fahrerin eines E-Scooters bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Xanten (ots)
Eine 16-jährige Xantenerin ist heute (15.12.) gegen 08:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.
Die 16-Jährige war mit ihrem E-Scooter auf der Straße Alter-Rhein-Weg unterwegs in Richtung Kronemannstraße. An der Einmündung Kronemannstraße beabsichtigte sie nach links in Richtung Lüttinger Straße abzubiegen.
Zeitgleich wollte ein 31-jägriger Pkw-Fahrer aus Xanten, der die Kronemannstraße in Richtung Lüttinger Straße befuhr, an der Einmündung nach links auf die Straße Alter-Rhein-Weg einbiegen.
Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Hierbei erlitt die 16-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.
Neben Notarzt und Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eingesetzt.
Dieser flog die Verletzte in eine Duisburger Spezialklinik.
/EG
